Chuva castiga Turvo, em Barra do Piraí, e moradores pedem socorro

O estado de conservação das estradas rurais de Barra do Piraí ficou ainda mais crítico depois da volumosa chuva registrada nas últimas horas no Sul Fluminense. No distrito de São José do Turvo não é diferente: buracos, poças d’água, barreiras no leito e matos invadindo os dois lados das estradas dificultam a passagem de veículos e atormentam quem passa pelas vias.

– Estamos presos em São José do Turvo. Ilhados. Não tem como sair para nada. A comunidade pede socorro -, disse um morador. A péssima condição das estradas afeta praticamente tudo: são professores e alunos que não conseguem chegar para as aulas, porque os ônibus não passam, médicos e pacientes que não conseguem ir aos postos, dentre diversos outros problemas.

A estrada que liga ao distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, como sempre, é uma das que se encontram em pior estado. Até o momento desta publicação, a prefeitura de Barra do Piraí ainda não havia se manifestado sobre os problemas provocados pela chuva que atingiu a cidade e seus distritos.

Em 2019, a prefeitura de Barra do Piraí atribuía a má condição das vias ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem). (Foto: Redes Sociais)