Grave acidente é registrado na Serra de Petrópolis, sentido Rio

Um grave acidente envolvendo ao menos cinco carros de passeio e caminhões foi registrado na tarde desta terça-feira (20) na descida da serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

A concessionária responsável pela rodovia informou que no momento desta publicação equipes da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros estavam no local. Ainda não há informações sobre o número de vítimas que o acidente deixou.

Um enorme congestionamento é registrado sentido Rio de Janeiro. Segundo as primeiras informações, o acidente teria sido provocado por uma carreta, que tombou no km 94. A rodovia está totalmente interditada a partir do retorno do km 89, na altura de Belvedere. A notícia está em atualização. (Foto: Redes Sociais)