Criminoso praticou tortura psicológica e física contra a vítima, fazendo perfurações com a ponta da faca em sua barriga. O crime foi motivado pelo fato do criminoso não aceitar o término do relacionamento.

Policiais civis e guardas municipais do Niam (Núcleo Integrado de Atendimento a Mulher), que funciona na Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, prenderam na tarde desta terça-feira, dia 20, um homem, de 60 anos, que espancou, ameaçou e causou danos psicológicos contra sua esposa. Ele foi preso no Centro de Barra do Piraí.

A vítima procurou o Niam, da 88ª DP e contou os episódios de violência que sofreu. Após o registro, os agentes saíram em diligências e prenderam o criminoso em flagrante. A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia. O indiciado já possui antecedentes policiais por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva. O acusado será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.