Policial faz campanha para retomar tratamento de filho com leucemia

Uma corrida contra o tempo. Assim a sargento da Polícia Militar Célia Batista Fidelis, lotada no 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Barra do Piraí, define a situação do filho dela, Benjamin, de 3 anos. Portador de Síndrome de Down, o menino foi diagnosticado, em fevereiro deste ano, com leucemia linfoide aguda (tipo B).

O tratamento foi iniciado imediatamente no Hospital da Unmed Volta Redonda, mas, em outubro deste ano, Célia foi surpreendida com a falência do plano empresarial que atendia o filho. Um plano individual foi providenciado, mas a Unimed não isentou o pequeno Benjamin da carência – que pode variar de seis meses a dois anos, de acordo com a mãe.

O menino necessita de um tratamento, segundo a policial, que pode se estender por até cinco anos. “O tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), além da demora, não é realizado no interior do estado”, explica Célia, que teria de fazer deslocamentos com ele para o Rio de Janeiro ou São Paulo, sendo que, em alguns procedimentos, é necessária a internação do paciente.

Em razão de tudo o que ocorreu, o tratamento de Benjamin está suspenso e a campanha busca que seja retomado o quanto antes. Quem quiser contribuir, com qualquer quantia, pode fazer um PIX em nome de Célia, pelo CPF 053.826.127-73. (Foto: Arquivo pessoal)