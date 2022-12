PRF apreende 30 quilos de maconha na Dutra em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e apreendeu na manhã de segunda-feira, dia 19, cerca de 30 quilos de maconha em um bagageiro de externo de um ônibus que seguida de Florianópolis para o Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

As drogas foram encontradas pela agente canina Corona, cadela policial integrante do grupo da PRF especializado na atividade policial com cães, o NK9. O animal farejou o material escondido dentro da mala do passageiro.

Ao todo, 30 tabletes embalados do entorpecente foram encontrados dentro da mala, cada qual pesando cerca de um quilo. O passageiro ficou preso em Piraí e o ônibus pôde prosseguir a viagem. Imagens: PRF