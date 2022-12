Suspeito de bater na mulher é agredido e preso em Barra Mansa

Um homem foi preso na noite de segunda-feira, por suspeita de agredir e ameaçar a mulher em Barra Mansa. Ele já tinha sido 14 vezes pelo mesmo motivo. Familiares e vizinhos que presenciaram entraram em defesa da mulher.

Na delegacia, ele contou que ao discutir e empurrar a companheira, foi agredido por ela com pauladas, pelo cunhado com foice, pela cunhada com facão e por um vizinho com pauladas. Ele teve ferimentos e foi conduzido para a Santa Casa de Misericórdia.

Aos policiais, os envolvidos confirmaram os fatos, mas disseram que apenas se defenderam das agressões do homem aos familiares, e negaram a maneira como o homem narrou os acontecimentos.

De acordo com eles, o homem consumiu álcool, drogas e remédio controlado antes de iniciar o tumulto, e ainda teria ameaçado as outras pessoas de morte, dizendo que retornaria e daria tiro em cada um.

A companheira do homem disse aos policiais que já foi agredida em outras ocasiões pelo suspeito. Na delegacia, foi constatado que o homem têm 14 passagens, dentre elas três por lesão corporal, uma por sequestro, ameaça e Lei Maria da Penha. Novamente, ele foi autuado por lesão corporal contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha, permanecendo preso.