Caminhoneiro é atropelado após acidente na Dutra, em Piraí

O caminhoneiro Luciano José da Silva, de 47 anos, foi atropelado após sofrer um acidente na tarde desta quarta-feira, dia 21, no km 241, da Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma carreta perdeu o controle, rodou na pista e ficou atravessada. Outra carreta que vinha atrás bateu na lateral da carreta acidentada.

O condutor saiu do caminhão que bateu saiu do veículo e foi atropelado por um veículo Pampa (prata) que se evadiu do local. A vítima, em estado grave, foi removida para o São João Batista, em Volta Redonda. Segundo a unidade hospitalar, neste momento da postagem da matéria o estado dele era “grave e instável”.