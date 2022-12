Profissionais da unidade percorrerão todos os setores a partir das 9 horas

A prefeitura de Resende realiza no próximo sábado, véspera de Natal, uma Cantata no Hospital de Emergência como mais uma ação de humanização hospitalar. A celebração acontece às 9h com os profissionais da unidade médica.

Os profissionais irão percorrer todos os setores do HME, visitando pacientes e acompanhantes.

– As festividades de fim de ano, como Natal e Ano Novo, deixam as pessoas naturalmente mais reflexivas, principalmente aquelas que estão em unidades de saúde. Por isso, consideramos importante humanizar o espaço neste período mais sensível, promovendo cantatas para melhorar o espírito natalino, renovando as esperanças e a fé daqueles que, por algum motivo, encontram-se internados. Esperamos que todos sintam as boas energias emanadas pelos profissionais – acrescentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Nesta terça-feira, dia 20, também aconteceu uma Cantata de Natal realizada pelos profissionais da Santa Casa de Misericórdia. Eles percorreram os setores visitando os pacientes e familiares internados na unidade.