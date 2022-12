Fundação Beatriz Gama promove mostra de dança em Volta Redonda

Alunas do projeto FBG na Comunidade se apresentaram na noite de terça-feira, 20, na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

Cerca de 30 alunas do projeto FBG na Comunidade, da Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda, participaram de Mostra de Dança na noite dessa terça-feira, dia 20, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O evento, que marcou o encerramento das atividades de 2022, entregou medalhas a todas dançarinas. A aulas do polo Roma I do projeto acontecem na quadra da Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros.

“O evento deu oportunidade para as alunas mostrarem todo o trabalho desenvolvido durante o ano e também promoveu integração com os familiares e a comunidade”, falou o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, reforçando a importância do projeto que oferta atividades gratuitas para crianças e adolescentes no contraturno escolar.

A professora Thalia Gonçalves Nascimento afirmou que a dança é definida como uma manifestação instintiva do ser humano. “Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que dispensa materiais e ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas do homem”, falou.

Ela reforçou ainda que há uma enorme variedade de ritmos que mexem com os sentimentos das pessoas. “A dança envolve e traz prazer, alegria, além de trabalhar a coordenação motora e o equilíbrio, por exemplo”, completou.

O projeto FBG na Comunidade oferta aulas gratuitas para crianças e adolescentes. As inscrições para participar da escolinha em 2023 serão abertas em fevereiro e podem ser feitas no local das aulas, na quadra da Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros, diretamente com a professora responsável.

Mais informações pelos telefones: (24) 3341-4920 ou (24) 3341-4940, ramal do Setor Educacional da FBG – 219.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.