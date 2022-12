Loja de celular é assatada em Barra Mansa

Uma loja de celulares foi assaltada na terça-feira, dia 20, por um ladrão armado na Avenida Jansen de Melo, no Centro de Barra Mansa. Segundo uma funcionária contou à policiais militares, o criminoso entrou na loja, trancou a porta e anunciou o assalto mostrando a arma na cintura. O bandido ordenou que a vítima entregasse os celulares, mas a vítima disse que não tinha, porque as vendas aconteciam somente com horário marcado.

O criminoso pegou seis carregadores em uma prateleira do estabelecimento, colocou em uma bolsa e fugiu levando a chave da loja. A Polícia Militar chegou a fazer buscas, mas ninguém foi encontrado.