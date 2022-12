Morre jovem baleada no bairro Estamparia em Barra Mansa

Morreu na terça-feira (20) na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, a jovem Laís Barbosa Bonifácio, de 19 anos. Laís foi baleada na noite do último sábado (17), na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, e foi socorrida por um vizinho, mas não resistiu aos ferimentos.

A informação do falecimento de Laís consta nas redes sociais de familiares e amigos, que publicaram mensagens e fotos de luto nas redes sociais.

Anteriormente, havia sido divulgado em páginas e perfis da internet, que a jovem havia falecido no domingo, o que foi negado pela Santa Casa de Misericórdia.

No momento desta publicação, não havia informações sobre sepultamento. No dia do crime, um familiar de Laís foi até a delegacia, e disse que o responsável do crime seria o ex-namorado dela, que não estaria aceitando o término do relacionamento. A Polícia Civil está apurando a informação e até o momento não havia divulgado nenhuma prisão. Foto: Redes sociais.