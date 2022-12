Ladrão furta notebook de restaurante em Resende

Um homem, ainda não identificado, furtou na madrugada desta quinta-feira, dia 22, um notebook do Restaurante Trem Azul, no bairro Paraíso, em Resende.

Policiais militares tiveram acesso as imagens de câmeras de monitoramento. O vídeo mostra o ladrão, vestindo calça moleton, blusa escura com estampa, boné e portando uma sombrinha, entrando no local e levando o computador.

A Polícia Militar informou que fez buscas pelas redondezas, mas o bandido não foi encontrado. O crime foi registrado na delegacia da cidade.