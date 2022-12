Prefeitura reformou o monumento e o chafariz da área de convivência, que fica na Rua Gustavo Lira, no Centro

A Prefeitura de Volta Redonda entregou aos moradores mais uma área de convivência totalmente revitalizada. A Praça da Bíblia fica na Rua Gustavo Lira, próxima à cabeceira do Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga o Centro ao bairro Aterrado. No Memorial à Bíblia, parte das pedras de granito foram substituídas, toda estrutura foi lavada e pintada, incluindo as frases bíblicas nela estampadas. O sistema da fonte luminosa, que havia sido depredado, também foi substituído. E a praça recebeu manutenção no piso, pintura e manutenção dos bancos e do revestimento do chafariz, tratamento paisagístico, pintura de meio-fio e nova iluminação.

A cerimônia de entrega das melhorias, na noite dessa quarta-feira, 21, começou com apresentação de parte dos músicos da Orquestra da Catedral das Assembleias de Deus do Laranjal do Ministério de Madureira. Eles também participaram da inauguração da reforma da Praça José Roberto Domingues da Cruz, no bairro Laranjal, bem em frente à Igreja, na última sexta-feira, 16, e vão tocar no encerramento do Natal da Cidadania, na próxima sexta-feira, 23, na Praça Brasil. O evento, que vai começar às 18h, ainda terá concerto e cantata de Natal com a Banda e o Coral Municipal e show de luzes.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que as duas praças inauguradas em menos de uma semana ajudaram a fazer o Natal de Volta Redonda ainda mais bonito. “Trazer alegria para a população durante o Natal era um compromisso. E a reforma da Praça da Bíblia e da Praça José Roberto Domingues da Cruz ajudaram a dar luz e cor ao Natal da Cidadania. Além disso, vão permanecer embelezando a cidade durante todo o ano”, falou Neto, convidando a todos para participarem do encerramento das festividades do Natal da cidade, sexta-feira, 23, na Praça Brasil.

Neto ainda agradeceu aos moradores e representantes das igrejas por prestigiarem a cerimônia de inauguração, e todos os envolvidos no trabalho de recuperação do local, principalmente as equipes do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), responsáveis pela obra. “É mais um espaço bonito e seguro”, completou.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, lembrou que a reforma das duas fontes luminosas é parte de um projeto maior do prefeito, que é recuperar todas as 17 fontes do município. “Revitalizando as áreas de lazer e convivência, vamos devolver aos moradores a alegria de viver em Volta Redonda”, disse.

Os secretários municipais de Infraestrutura, Poliana Moreira, e de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins; e o irmão do prefeito Neto, Marco Antonio Francisco, que preside a Associação Atlética Comercial, também prestigiaram a entrega da nova área de convivência.

Além deles, estavam na cerimônia o presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda, pastor Rodrigo Matias; o presidente da Catedral das Assembleias de Deus do Laranjal do Ministério de Madureira, pastor Rinaldo Silva Dias; e o vigário episcopal de Volta Redonda e pároco da Paróquia Santo Antônio, no bairro Niterói, padre Juarez Carvalho Sampaio, que representava o bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito; e muitos pastores e membros de diferentes igrejas.

Fernando Martins agradeceu ao prefeito pela restauração do memorial e lembrou o Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro.

O presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda reforçou a gratidão ao chefe do Executivo municipal e falou: “Este lugar pertence a todos os cristãos”, afirmou o pastor Rodrigo Matias.

O padre Juarez Sampaio leu trecho da Bíblia que convida a todos a serem filhos de Deus e lembrou a inauguração da praça e do memorial em 2004. “É muito bom estar aqui novamente com o prefeito Neto e em mais um momento de oração”.

O pastor Rinaldo Silva Dias comemorou a união, a paz e a palavra de Deus, independentemente da denominação religiosa, e lembrou o pastor Paulo Leivas Macalão que dá nome à praça. “Ele foi um dos responsáveis por tornar a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira a maior Igreja do Brasil e do mundo em coesão”, falou. Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.