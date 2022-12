Tráfego liberado entre Rio de Janeiro (RJ) e Ubatuba (SP)

O tráfego de veículos na BR-101 (Rio-Santos), entre a cidade do Rio de Janeiro e Ubatuba (SP), está totalmente liberado. Depois de uma vistoria da equipe técnica, a concessionária da rodovia desinterditou o trecho entre Paraty (bairro Patrimônio) e a cidade paulista (Itamambuca), por volta das 10h15min desta quinta-feira (22). Cerca de uma hora antes, já havia sido liberada o tráfego entre Camorim, em Angra dos Reis, e a Praia Grande, em Magaratiba.

As interdições foram decididas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, devido ao risco de deslizamentos de terra no leito da rodovia, em consequência das chuvas. A interdição entre Paraty e Ubatuba ocorreu no início da noite da quarta-feira (21). Entre Angra e Mangaratiba, no início da madrugada desta quina (22).

A situação será monitorada ao longo do dia e não estão descartadas novas interdições totais se a chuva persistir. (Foto: Redes sociais)