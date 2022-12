O Corpo de Bombeiros controlou na tarde deste sábado (24) o incêndio que atingiu um depósito de móveis no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. No local funcionava uma antiga fábrica de alho.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados às 13h20min para o local do incêndio. Por volta das 14h20min, as chamas já estavam controladas e, no momento desta publicação, os bombeiros continuavam no depósito e para realizar o resfriamento.

As causas do incêndio eram desconhecidas até o momento. As chamas tomaram proporções tão assustadoras que quase atingiram residências das redondezas. Ninguém ficou ferido.