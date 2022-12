Um jovem, de 22 anos, foi preso na noite de sexta-feira, dia 23, portando uma pistola no bairro Açude II, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local, onde estariam suspeitos andando armados perto de uma quadra de esportes. Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito tentou descartar a arma, mas foi detido.

Com ele foram apreendidos uma pistola Taurus, 10 munições, um celular e um carregador. Ele afirmou fazer parte do tráfico de drogas do bairro. A arma apreendida e o homem foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, para o registro da ocorrência.