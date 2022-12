Presidente da Fusve morre vítima de câncer em Vassouras

Marco Antonio Vaz Capute, presidente da Fundação Educacional Severino Sombra (Fusve), que administra, entre outras instituições, a Universidade de Vassouras, morreu na manhã deste sábado (24) aos 70 anos. Ele vinha tratando de um câncer e estava internado no Hospital Universitário da cidade.

Engenheiro eletricista com vasta especialização em administração, marketing e ciências ambientais, Marco Capute era conhecido por ser um entusiasta de pessoas e histórias. Nascido em Vassouras, Capute era um apaixonado pela cidade, onde cresceu e fez grandes amigos.

Na pandemia, abriu as portas do Hospital Universitário de Vassouras para aumentar o número de leitos públicos voltados para pacientes com Covid-19, atendendo a moradores de Vassouras e de outras 10 cidades da região e da Baixada Fluminense.

Ele deixa esposa, dois filhos e uma neta. (Foto: Divulgação)