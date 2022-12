Um homem foi baleado na perna na noite de sábado (24), véspera de Natal, em Barra Mansa. O crime foi no bairro Getúlio Vargas e a vítima foi levada para o Hospital São João Batista.

De acordo com as primeiras informações, ele passou por cirurgia e não corre risco de morrer. No momento desta publicação, a dinâmica do crime e a rua onde ocorreu a tentativa de assassinato eram desconhecidas.