Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira, dia 13, quando depararam com um homem, de 47 anos, conduzindo uma moto, sem o uso de capacete, em uma das ruas das Casinhas do Bracuhy, em Angra dos Reis.

Durante abordagem os agentes encontraram 120 pinos de cocaína no casaco do suspeito. Segundo os agentes, ele teria admitido que estava indo abastecer as bocas de fumo da localidade.

Ele foi detido e levado para a delegacia, onde já tinha outras anotações por ameaça, associação criminosa e para o tráfico receptação e porte de droga.