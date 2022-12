Jovem é baleado no bairro Areal em Barra do Piraí

Um jovem, de 22 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira, dia 26, na Rua Janinier Groetaers Pegas, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

O jovem estava em casa com a namorada quando recebeu um convite para sair e usar drogas com duas pessoas. Houve um desentendimento e ele acabou levando um tiro. O autor do disparo fugiu em seguida.

A vítima ligou para a namorada relatando o que havia ocorrido. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí.

A namorada relatou aos policiais que ele havia saído com dois colegas para usar drogas. O suspeito da tentativa de homicídio não foi encontrado. Ele vai responder por tentativa de homicídio.