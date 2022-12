A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de patrulhamento quando abordou por volta das 13h45min, desta segunda-feira, dia 26, um veículo VW Voyage, na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), sentido Rio de Janeiro, em Volta Redonda.

Durante fiscalização os agentes apreenderam certa quantidade de maconha no interior do porta-luvas do veículo. O condutor, um homem de 42 anos, assumiu ser usuário de maconha e que a droga seria para consumo próprio.

O homem foi enquadrado por porte de droga para consumo e liberado em seguida após assinar o Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO).