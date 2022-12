PRF RJ divulga balanço da Operação Natal 2022

Quantidade de feridos durante a ação foi quase 90% menor em relação ao ano passado. Testes de alcoolemia realizados seguiram tendência de alta de anos passados e obtiveram aumento expressivo de 429%

A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro encerrou, às 23h59min de domingo (25), a Operação Natal 2022. Durante o período, uma diminuição de 50% no número de mortos em acidentes nas rodovias federais, em comparação ao ano de 2021, foi observada.

Iniciada na última quinta-feira (22), a ação faz parte da operação integrada Rodovida, iniciativa da PRF em caráter nacional que visa preservar vidas através da intensificação de medidas fiscalizatórias e de orientação. Durante os quatro dias de duração, o policiamento ostensivo foi reforçado em pontos e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes e/ou criminalidade; em comparação ao ano passado foram 15% mais fiscalizações a equipamentos obrigatórios de segurança, 429% mais testes de alcoolemia realizados e 3305 pessoas conscientizadas em ações educativas por todo o estado.

Com o reforço na fiscalização, o número de mortos em acidentes caiu pela metade, indo de seis pessoas em 2021 para três neste ano. A quantidade de acidentes também marcou queda de cerca de 7% no mesmo período — de 61 para 57 —, mas o destaque ficou para a redução de quase 90% no número de feridos em acidentes, vindo a cair de 93 para 10.

Infrações

A PRF realizou 3033 autuações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) durante a Operação Natal 2022; valor 7% maior do que o do ano anterior. Autuações mais comuns, 494 motoristas foram flagrados realizando ultrapassagens indevidas durante a operação — registrando aumento de 17% — e outros 262, pela falta do cinto de segurança — diminuição de cerca de 20%. O número de passageiros flagrados sem cinto também registrou diminuição, indo de 260 para os atuais 136. Outros 22 motoristas foram autuados por trafegar com criança não devidamente acomodada em dispositivo de retenção compatível, contabilizando redução de cerca de 40% na infração.

O número de motoristas autuados por recusa ao exame de bafômetro observou leve aumento durante a data festiva, indo de 25 para 30. Já o número de motoristas autuados por constatação de embriaguez ao volante se manteve estável.

Os números e percentuais citados nesta matéria se referem ao período de 22/12/2022 a 25/12/2022, em comparação com o de 23/12/2021 a 26/12/2021.