BPRv flagra suspeitos com drogas dentro de carro em Piraí

Equipe do Batalhão de Polícia Rodoviário do posto de Piraí (BPRv), flagrou no final da madrugada desta terça-feira, dia 27, por volta das 5 horas, três homens e uma mulher, dentro de um veículo que tinha saído de São Paulo com destino a uma cidade da Bahia, na RJ-145, na altura de Rosa Machado, em Piraí.

No interior do veículo foram apreendidos maconha, haxixe, ecstasy, cogumelo e comprimidos de Oxodrolona. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Piraí. Os suspeitos assinaram um documento se comprometendo comparecer à Justiça quando for solicitado. Todos foram liberados para seguir viagem.