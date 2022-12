Carro furtado é encontrado no bairro Ano Bom em Barra Mansa

O Gol furtado no domingo, dia 25, no Centro de Pinheiral foi encontrado depenado na segunda-feira, dia 27, na Rua Cabo Cesário, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Populares viram o carro depenado e acionaram à Polícia Militar que identificou o proprietário do veículo, Juvenal Leandro Temóteo Júnior, de 28 anos. O carro foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi feito o registro da recuperação.

Amigos lançaram uma campanha numa rede social para ajudar Juvenal a adquirir outro veículo, já que ele depende do carro para o trabalho. A “vaquinha” está sendo feito por meio do PIX, que pode ser usado para qualquer contribuinte pela chave 24-99904-4970.