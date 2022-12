Corpo é encontrado no Rio Paraíba do Sul em Pinheiral

Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (27) no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral. O cadáver foi visto boiando nas proximidades da Rua Central por um pescador. Ele acionou a Polícia Militar.

O homem informou aos PMs que visualizou o cadáver a 700 metros ‘rio acima’, agarrado em uma vegetação. O corpo vestia blusa vermelha e bermuda escura.

A PM acionou os bombeiros e, com o auxílio de um bote, os agentes conseguiram levar o corpo para a margem do rio. No momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade da vítima e nem sobre o sexo dela. O caso foi registrado na delegacia.