Criminosos assaltam residência em Arrozal, em Piraí

Criminosos armados com pistolas invadiram e assaltaram uma residência no distrito de Arrozal, em Piraí, na noite de segunda-feira (26). A casa fica na estrada João Brito Júnior e os ladrões levaram dois carros e bens materiais da residência.

Uma das vítimas, de 22 anos, contou na delegacia que estava na garagem lavando um dos veículos quando os bandidos chegaram em um carro branco, desembarcaram e anunciaram o roubo. O rapaz contou que eles entraram pelo portão da residência, que estava aberto, e gritaram: “Pega o dinheiro, pega o dinheiro”.

A vítima, que mora com o padrasto, disse que não tinha dinheiro na casa, mas mesmo assim eles insistiram e entraram no imóvel. Após revirarem a residência e não encontrarem dinheiro, eles colocaram bens materiais da residência em sacolas, como celulares, videogame, entre outros produtos.

Em seguida, trancaram o rapaz e o padrasto no banheiro, pegaram dois carros – o Gol LUA-0129 e um Corsa, ano 2006, com placas não informadas -, colocaram os pertences e fugiram. O crime foi registrado na delegacia e no momento desta publicação ninguém havia sido preso.