Um jovem de 24 anos foi detido após invadir uma padaria, ameaçar o dono e agredi-lo com um soco inglês, no fim da tarde de segunda-feira (26), em Barra Mansa. O fato ocorreu no bairro Monte Cristo após o suspeito desconfiar que estava sofrendo uma traição entre a vítima e a mulher.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, de 28 anos. Ele disse aos agentes que o suspeito chegou ao local e o agrediu com um soco, além de ter provocado lesões em um dos dedos da mãos esquerda. Além disso, o proprietário disse que o rapaz quebrou bens materiais da padaria, como duas cadeiras, o balcão de vidro e uma aliança de bijouteria. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi medicado.

Em contato com o suspeito, o rapaz confirmou o ocorrido e disse que pegou uma mensagem que seria comprometedora entre o dono da padaria e a mulher. O jovem foi levado para a delegacia, onde foi autuado por ameaça e lesão corporal. Ele foi liberado após prestar depoimento.