Floricultura é furtada no bairro Paraíso em Resende

Policiais militares foram acionados para verificar um possível furto de uma floricultura na noite de domingo, dia 25, por volta das 20h40min, localizada na Avenida Tárcito Vianna Rodrigues, no bairro paraíso em Resende.

Os agentes foram até o local e depararam com a porta do estabelecimento aberta. O suspeito arrombou a porta de um quarto que estava fechada com correte cadeado e levou cinco celulares de marcas diversas, com defeito.

O proprietário da loja, de 61 anos, ao chegar ao estabelecimento comercial encontrou a porta arrombada. De imediato foi verificar a câmera de segurança, onde foi visto um suspeito de camisa azul, calça e um chapéu camuflado pegando os pertences da loja.

O suspeito deixou o local com destino ignorado. Os policiais militares levaram o proprietário à Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feita a ocorrência.