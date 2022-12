Homem é detido com espingarda no bairro Fazendinha, em Volta Redonda

Um homem, ainda não identificado, foi detido nesta terça-feira, dia 27, com uma espingarda calibre 12 milímetros na Rua Deolindo Miguel no bairro Fazendinha, em Volta Redonda.

Os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando tiveram a atenção voltada para o suspeito portando a arma de fogo com 12 munições do mesmo calibre. O homem teria confessado ser integrante do tráfico de drogas na Vila Brasília.

O homem foi levado para a delegacia da cidade de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar/Divulgação