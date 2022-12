Policiais militares prenderam uma mulher, de 45 anos, por furto de bebidas e alimentos de um supermercado na Vila Selma, em Miguel Pereira (RJ).

A suspeita, se passando por cliente, colocou todos os produtos no carrinho e saiu do mercado ao ver que não havia fiscalização na saída. Seguranças do supermercado identificaram a mulher através das câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Civil, ela furtou mais de 17 kg de carne, bebidas, uma garrafa de espumante, salame, cervejas e refrigerantes. A polícia foi até a casa da mulher, que confessou o crime e devolveu os produtos furtados.

Ela foi detida e levada para a delegacia de Miguel Pereira. A mulher dormiu na delegacia e foi liberada na manhã desta terça-feira, dia 27, após pagar uma fiança estipulada em R$ 1.212. Ela vai responder em liberdade por furto.