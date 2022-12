Policiais civis prenderam na terça-feira, dia 27, um homem suspeito de ter matado a pauladas, no dia 29 de novembro, um homem, de 57 anos, por ciúmes da sua companheira. Segundo os agentes, a prisão aconteceu em uma área rural do distrito de Cavaru, em Paraíba do Sul (RJ).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito acertou a cabeça da vítima com um pedaço de madeira. Depois usou um carrinho de mão para levar o corpo do terreno de sua casa. O corpo da vítima, de 57 anos, foi encontrado com sinais de violência na Estrada do Pontal, na altura do bairro Moura Brasil.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Três Rios. Ele vai responder por homicídio doloso.