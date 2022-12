PRF recupera veículo roubado na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no início da tarde desta terça-feira, dia 27, por volta das 13h30min, uma caminhonete Fiat Strada (branca) com placa de Santo Antônio da Barra (GO), no km 304, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende.

No veículo estavam o condutor, de 28 anos, e sua companheira, de 23. Durante procedimentos de verificação dos identificadores do veículo, os agentes verificaram que havia sinais de adulteração, com registro de roubo no município de Nova Iguaçu (RJ), no dia 24 de novembro de 2022.

Diante dos fatos, o condutor e sua companheira foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia em Resende, tendo sido o condutor enquadrado como autor do delito de receptação. O veículo foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis