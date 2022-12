A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um passageiro de um ônibus na manhã desta quarta-feira, dia 28, com três quilos de cocaína no posto da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Piraí.

As drogas estavam escondidas no travesseiro que ele usava. O ônibus seguia de Cuiabá para a cidade do Rio de Janeiro quando foi parado para fiscalização.

Os agentes contaram com o auxílio de um cão farejador, que detectou o entorpecente. O homem foi preso em flagrante. Foto: PRF