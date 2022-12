Servidores policiais e colaboradores são homenageados pela PRF RJ

Agentes feridos e/ou que participaram de ações de extremo risco receberam a Medalha de Bravura, enquanto terceirizados e colaboradores em geral, Moeda Institucional representando reconhecimento. Cerimônia também contou com homenagem à policial recém-falecido.

Mais de 50 servidores policiais e colaboradores foram homenageados pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro em decorrência dos serviços prestados à instituição e sociedade. A cerimônia ocorreu na terça-feira (27), no Auditório da Delegacia PRF no Rio de Janeiro. Além do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, Inspetor De Silva, cerca de 200 pessoas estavam presentes.

Os policiais homenageados foram agraciados com a Medalha de Bravura, concedida aos servidores que tenham se distinguido de maneira notável por bravura e coragem, com risco à própria vida. No cumprimento de suas funções, eles participaram de ações de extremo risco e/ou foram feridos durante combate.

A Moeda Institucional foi entregue àqueles que, parte ou não da instituição, colaboraram diretamente para seu engrandecimento. Além de servidores e autoridades, terceirizados e colaboradores em geral também foram reconhecidos.

Ao final da solenidade, o Superintendente ainda discursou relembrando os desafios da gestão e exaltando o trabalho de integração construído junto à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (CORE/PCERJ) e ao Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BOPE/PMERJ)

Homenagem ao PRF Vanzan Nunes

A cerimônia também foi marcada pela homenagem da instituição e amigos à memória do PRF Vanzan Nunes, falecido em 27 de outubro deste ano durante uma ação criminosa ocorrida na Transolímpica. Esposa e dois filhos foram condecorados com a Moeda Institucional e herdam toda a integridade e amor para com a sociedade que Vanzan possuía em vida.