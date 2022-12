Volta Redonda terá aumento no policiamento a partir de janeiro

Convênio com o Governo do Estado garantirá que quatro policiais militares em duas viaturas próprias façam patrulhamentos nas ruas do Retiro e Aterrado todos os dias

Volta Redonda agora conta com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), da Polícia Militar, o que possibilitará a contratação de policiais militares (PMs) nos dias de folga, um reforço no policiamento nos bairros Aterrado e Retiro. O termo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) foi publicado nessa segunda-feira, 26, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A previsão é que a base do projeto, localizada em frente à Subprefeitura do Retiro, seja inaugurada em janeiro.

De acordo com o secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Proeis se soma ao programa “Segurança Presente”, que já atua desde junho deste ano com 14 policiais militares na Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O objetivo é aumentar a proteção em áreas comerciais, otimizando o efetivo das forças de segurança da cidade.

“A previsão é que a Base Integrada seja inaugurada no dia 10 de janeiro. Nela, os agentes, tanto da Guarda Municipal (GMVR) como da Polícia Militar, terão acesso às imagens das câmeras de monitoramento dos dois bairros, que auxiliarão na segurança aos comerciantes e aos moradores do Retiro e Aterrado. Contaremos com um planejamento completo, com mancha criminal, horários de maior incidência de ocorrências, tudo visando a redução do roubo a esses estabelecimentos. Além de somar com o policiamento ostensivo, o Proeis vem para otimizar recursos. Com isso, será possível deslocar o efetivo para outras ocorrências”, explicou Luiz Henrique.

Com o projeto, todos os dias quatro policiais militares em duas viaturas próprias farão patrulhamentos nas ruas do Retiro e Aterrado. Fotos: Divulgação/CProeis