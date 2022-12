Voltaço anuncia Abner, Thiaguinho, Júlio César e Pedrinho

O Volta Redonda continua se reforçando para o Campeonato Carioca 2023. O clube anuncia as chegadas de reforços para o sistema ofensivo. Estão chegando Abner, Thiaguinho, Júlio César e Pedrinho.

Abner é um jovem atacante de 19 anos e chega ao Voltaço vindo do Fluminense. Já o Thiaguinho atuou pelo Cuiabá e teve passagens, também, pelo América-RN.

Os outros atletas, Júlio César e Pedrinho, estavam atuando, respectivamente, no Atlético Mineiro e no Akritas Chlorakas, do Chipre. Pedrinho, que estava no futebol do Chipre, pertence a Ponte Preta (SP) e atuou pela equipe de Campinas em 2022.