Jovem é baleado no bairro Vila Nova em Barra Mansa

Um jovem, de 24 anos, foragido do sistema prisional, foi baleado na madrugada desta quinta-feira, DIA 29, na Rua José Melchiades, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

A tentativa de homicídio ocorreu no momento em que o jovem saiu para lanchar. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Barra Mansa, onde foi submetido a uma cirurgia.

A Polícia Militar foi até a unidade hospitalar e conversou com o rapaz. O jovem disse aos agentes que foi até o local para lanchar. Ao desembarcar do seu carro, dois criminosos em uma moto passaram atirando contra ele. Um dos tiros acertou a perna esquerda do rapaz.

Em consulta ao sistema, foi verificado que o rapaz estava foragido da prisão. O rapaz está internado e ficou sob custódia policial. Assim que deixar a Santa Casa, será levado para a delegacia e ficará à disposição da Justiça.