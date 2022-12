Pelé morre aos 82 anos, vítima de câncer em São Paulo

Morreu nesta quinta-feira, dia 29, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aos 82 anos, vítima de um câncer, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado desde o dia 29 de novembro, em São Paulo. A causa da morte foi falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon.

Natural de Três Corações, em Minas Gerais, Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940 e lutava contra um câncer de cólon desde 2021, doença que se espalhou em metástases para o intestino, pulmão e fígado. No dia de sua internação, ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória. Nos últimos dias, os médicos anunciaram a progressão da doença.