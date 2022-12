Prefeitura constrói duas praças e reforma outras três em Volta Redonda

Serviços estão sendo realizados com recursos e mão de obra próprias da secretaria de Infraestrutura

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está investindo na recuperação de áreas de convivência e de lazer do município. Duas praças, uma na Estrada União, bairro Retiro, e outra no bairro Três Poços, estão sendo construídas. Mais três estão sendo reformadas nos bairros Samoa (Jardim Belvedere), Jardim Paraíba e Morada da Colina.

Na Estrada União, a praça contará com um muro de contenção, brinquedos e equipamentos de academia, além de um campo de grama sintética. No Três Poços, a estrutura será dotada de uma quadra, brinquedos, bancos e academia. Os funcionários da SMI ainda construirão um canteiro.

Entre as praças em manutenção está a Ademar Pinto, no bairro Jardim Paraíba, e outra na região conhecida como Samoa, no bairro Jardim Belvedere. Os locais estão sendo totalmente reformados, com colocação de bancos, brinquedos e pisos intertravados. O telhado também passa por manutenção, além de uma pintura geral. Já na Morada da Colina, haverá a demolição da arquibancada da Praça Mauro Monteiro da Silva, com a limpeza do terreno e a construção de uma quadra.

Todos os serviços estão sendo realizados com recursos e mão de obra próprias da secretaria de Infraestrutura. “São espaços muito importantes para a população, que aproveita os momentos de lazer e para praticar esporte perto de suas casas. Vamos seguir melhorando essas áreas e investindo em novas”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira. Fotos cedidas pela SMI/Secom/PMVR