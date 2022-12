Quatro funcionários de manutenção da empresa de telefonia Vivo foram assaltados quando trabalhavam na Avenida Albo Chiesse, no Centro de Barra Mansa, na quarta-feira (28). Após o crime as vítimas correram para a casa de uma moradora, na Rua Salvador Nogueira, no bairro Monte Cristo, onde vizinhos acionaram a Polícia Militar por estranharem a movimentação na residência e suspeitarem de violação de domicílio.

As vítimas contaram que estavam realizando serviço de manutenção na rede de internet quando dois homens armados se aproximaram e anunciaram o assalto. Os ladrões levaram um carro – o Chevrolet Agile placa LPT-2H30. Não foi informado se o carro pertence a uma das vítimas ou se era da empresa.

Dentro do veículo estavam diversos itens de trabalho, como cabos, um kit de ferramentas e máquinas, entre outros equipamentos, além de um celular. A ocorrência foi registrada na delegacia, para onde os envolvidos foram levados. Matéria e foto: FOCO REGIONAL