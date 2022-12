Semop recupera moto no bairro Três Poços em Volta Redonda

A equipe de operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) encontrou, na manhã da quinta-feira, dia 29, durante patrulhamento que visa à redução da prática do “rolezinho”, uma Honda branca sem placa e que estava estacionada de forma irregular há mais de 24 horas no bairro Três Poços. Após análise, autoridades policiais suspeitam que o veículo seja clonado.

A Guarda Municipal de Volta Redonda identificou que os números do chassi e do motor não estão alinhados, além de notarem que o miolo da ignição aparenta ter sido violado. Moradores e comerciantes da área afirmaram não conhecer o veículo e que a moto não costumava ficar no local.

A motocicleta foi encaminhada à delegacia de polícia, no Aterrado, onde foi feito um boletim de ocorrência para análise pericial. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor – uma possível clonagem. (Foto: Divulgação)