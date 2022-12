Um acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 31, deixou a condutora de um dos veículos com ferimentos no km 524, da Rodovia BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no trevo da Praia Brava, em Angra dos Reis.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Praia Brava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou fechada por aproximadamente 50 minutos e o trânsito foi desviado para não ser totalmente interrompido.