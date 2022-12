Mulher é presa com arma em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira, por volta das 23h30min, quando avistaram um veículo Astra (preto) que era conduzido por um homem, conhecido pelos agentes, na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral em Resende.

Uma mulher, que não tinha visto a viatura policial, desceu do carro com uma arma de fogo nas mãos. Quando percebeu a presença dos agentes a suspeita deixou a arma cair. Ela tentou num momento rápido pegar a arma e colocar em sua bolsa.

Ela foi abordada e levada para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde ficou preso por porte ilegal de arma de fogo, de acordo com o estatuto do desarmamento. O condutor do veículo era o filho dela, que empreendeu fuga e não foi encontrado.