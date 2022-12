Turismo: secretaria faz balanço das ações de 2022 em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda fez um balanço de suas ações ligadas à área do turismo ao longo do ano de 2022, e destacou alguns importantes projetos que fortaleceram o desenvolvimento desse segmento na cidade e região.

Um deles foi o Turistando em VR, que promoveu city tours pela cidade e recebeu mais de 300 inscrições, com 11 roteiros diferentes. A diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, lembrou que a atividade teve início no aniversário da cidade (17 de julho), com a realização de um roteiro histórico a bordo do ônibus elétrico do Tarifa Zero para compor a programação das festividades, sendo gratuito e aberto à população. O público participante pôde ouvir histórias e curiosidades, contadas por uma guia de turismo credenciada pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

“A partir deste roteiro, a secretaria recebeu diversas solicitações da sociedade civil que deram origem a novas viagens, recebendo o público de escolas e programa de atendimento a criança. Fechando o ano, o Circuito das Luzes promoveu um Natal cheio de encanto, com um roteiro pelos locais iluminados da cidade”, acrescentou Débora.

*Promovendo a cidade*

Volta Redonda também participou, por meio da SMDET, de vários eventos que contribuíram para a promoção da cidade na região, como a Feira de Franquias e os Fóruns de Vassouras e das Agulhas Negras.

“Tivemos ainda dois apoios importantes: um para a equipe do Programa Sesc RJ na Estrada, que realizou uma edição televisiva sobre o Zoológico Municipal; e uma parceria com o Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda) para produção de peças publicitárias para promoção da cidade”, explicou a diretora de Turismo, citando que o episódio do Programa Sec RJ pode ser conferido no Youtube, pelo link https://youtu.be/-xWhAY-eevY.

*Mapeamento da sinalização turística*

Em parceria com o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEAA) do Rio de Janeiro, teve início em setembro de 2022 um mapeamento da sinalização turística de Volta Redonda. O projeto, que atualmente se encontra na segunda de três etapas, já está se encaminhando para a fase final, quando ocorrerá a apresentação e validação.

De acordo com a SMDET, com base em um levantamento detalhado dos locais de interesse histórico, paisagístico, cultural, de lazer e esporte, assim como de compras e gastronomia do município, foram definidos os pontos de sinalização. Este projeto é pré-requisito para a produção das placas, pois além de favorecer a localização de moradores e turistas, promove a valorização do município.

“Além disso, o processo de planejamento também contribuiu para que pudesse ser reavaliada a sinalização turística, proporcionando a correção de placas com erros e substituição das antigas”, explicou Débora, acrescentando que, em paralelo a essa ação, aconteceu a implantação de placas de sinalização turística providas pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e que complementam a oferta local.

*Mapa de Regionalização do Turismo*

Em 2022 também foi feito o processo de revalidação do município de Volta Redonda no Mapa de Regionalização do Turismo – um processo que ocorre a cada dois anos, em que é avaliada uma série parâmetros da gestão pública do Turismo.

O Mapa do Turismo Brasileiro define o recorte territorial que deve ser trabalhado prioritariamente pelo Ministério do Turismo, e consolida a posição do município em sua Região Turística.

Após cumprir os requisitos, Volta Redonda, que pertence à Região Turística do Vale do Café, permaneceu na categoria B, em um ranking composto por cinco categorias (A,B,C,D e E) e que qualifica o município na economia do turismo.

*Outras atividades*

O Turismo também avançou na cidade com atividades promovidas com o Conselho Municipal do Turismo de Volta Redonda (Comtur-VR), incluindo reuniões bimestrais onde foram discutidos temas como artesanato, cicloturismo, além do “Projeto Arigó de Artesanato – Artesanato com Identidade”, que seguiu com participação em eventos e venda em meio de hospedagem local.

“Tiveram início, ainda, as visitas técnicas para avaliação da infraestrutura de equipamentos turísticos do município, para futura revitalização”, explicou a diretora.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou o papel do turismo no processo de reconstrução de Volta Redonda e adiantou que a secretaria pretende, para 2023, desenvolver trabalhos nas áreas de lazer, informação turística, marketing, governança, acessibilidade e sensibilização.

“Vamos continuar com projetos como o Turistando em VR, participando dos principais eventos do setor, investindo no fomento ao artesanato, cicloturismo e Formação para o Turismo. O Turismo seguirá tendo seu papel importante no desenvolvimento da cidade, atuando em apoio à economia e outras áreas fundamentais para o crescimento de Volta Redonda”, concluiu Sodré.