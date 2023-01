Acidente deixa um morto na Rio-Santos em Angra dos Reis

Uma colisão envolvendo dois veículos Fiat Palio, na manhã deste domingo, dia 1º, deixou uma vítima fatal, no km 514, da BR-101 (Rio-Santos), próximo à Pedra do Frade, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor de um dos veículos, de 30 anos, morreu no local, preso as ferragens. Ainda segundo a PRF, outras três pessoas ficaram feridas. Duas estavam no mesmo veículo que a vítima fatal. O terceiro ferido é o motorista do outro carro envolvido.

Todos foram socorridos e levados em estado grave para o Hospital da Praia Brava. Segundo foi apurado inicialmente pela PRF, um dos veículos realizou uma ultrapassagem, invadiu a faixa contrária numa curva e colidiu com o outro veículo. Foto: PRF