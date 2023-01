Policiais civis e rodoviários federais de Angra dos Reis prenderam, no início da tarde deste domingo, dia 1º, dois homens suspeitos de aplicarem golpes usando máquinas de cartão de débito e crédito. Vários aparelhos foram apreendidos com a dupla.

Segundo a PRF, uma equipe estava na delegacia de Polícia Civil de Angra dos Reis apresentando uma ocorrência quando chegou um pedido de prisão em flagrante de uma pessoa. As equipes saíram juntas e localizaram os suspeitos em um carro.

Eles tentaram fugir e houve perseguição pelas ruas da cidade, até que o veículo onde se encontravam os suspeitos foi interceptado, nas proximidades do Colégio Naval. No carro foram encontradas as máquinas adulteradas, de acordo com a PRF, além de uma pequena quantidade de maconha.

De acordo com vítimas que compareceram à delegacia, eles vendiam água e outros produtos nas praias, mas, na hora de passar o cartão, eram debitados valores superiores ao preço real. Os dois foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis. (Foto: PRF)