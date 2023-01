PRF recupera veículo com registro de roubo na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo Hyundai/Creta (branco), no início da tarde deste sábado, dia 31, por volta das 13h45min, no km 293, da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), em Barra Mansa.

Durante abordagem, o condutor apresentou a Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Após fiscalização os agentes constataram de que se tratava de um veículo clone, com registro de roubo em 01 de abril de 2022, no município do Rio de Janeiro (RJ).

O condutor foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos. Também será confeccionado um registro de recuperação de veículo roubado.