A queda de uma barreira ocorrida neste domingo, dia 1º, interditou a BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) no km 231,5 na Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro em Piraí.

As faixas 1 e 2 estão interditadas. Somente veículos leves estão passando com alguma dificuldade. A CCR-Rio-SP está sendo aguardada com técnicos para avaliar o risco de mais deslizamentos.