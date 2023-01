Evento contou com shows com Sorriso Aberto e Juremeiros, além de show de luzes e queima de fogos, de baixo ruído, no chafariz em frente à Praça Brasil

2023 começou com muito samba e, claro, bastante animação em Volta Redonda. O “Réveillon da Paz” reuniu mais de milhares de pessoas na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, que curtiram e dançaram com a discotecagem de Max Muffin, e o samba do grupo Sorriso Aberto e da banda Juremeiros, além de se emocionarem com o show de luzes e fogos – de baixo ruído -, instalados no chafariz em frente à praça, na virada do ano.

A queima de fogos também ocorreu em 18 pontos da cidade, na parte alta dos bairros: Santa Rita de Cássia; Eucaliptal; Santa Cruz; São Sebastião; Água Limpa; Roma; Belmonte; Três Poços; Vila Rica/Tiradentes; Monte Castelo; Ponte Alta; Bela Vista; Açude; Caviana; São Luiz; Siderlândia; Jardim Suíça e torre do Fazendinha.

O “Réveillon da Paz” foi patrocinado pelo UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), com o apoio da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda) e Aciap-VR (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda).

“É uma alegria muito grande ter o nosso Réveillon da Paz de volta. A Praça Brasil cheia, muitas famílias se divertindo com shows que valorizaram os artistas da região, tudo com muita segurança, e, para completar, uma linda queima de fogos de baixo ruído. Somente parabenizar a todos os envolvidos. Que 2023 seja um ano maravilhoso para Volta Redonda e podem ter certeza que iremos trabalhar muito para que isso aconteça”, celebrou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Diversão, emoção e segurança

Moradora do bairro Açude, Juliana Pereira, de 38 anos, estava com a sua família e se divertiu muito com os shows.

“Depois de um período muito difícil que passamos, com a pandemia, é a melhor maneira de começar o ano. Os shows estão maravilhosos, com muito samba e estou me acabando de dançar”, disse.

O show de luzes e fogos – de baixo ruído – também foi muito aplaudido pelos presentes. Com o celular para registrar cada momento, José Carlos Silva, de 45 anos, morador do bairro Água Limpa, elogiou o evento, que, segundo ele, estava muito bonito, organizado e com muita segurança.

“Os shows muito legais e animados, a praça está muito segura, com agentes por todo o local, e os fogos estavam maravilhosos, me emocionei muito. Com certeza, renovou as energias para começarmos 2023 muito bem”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) agiram em conjunto para garantir a segurança do “Réveillon da Paz”.

O “Ônibus da Ordem Pública”, que funciona como o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) Móvel, estava presente no evento. O veículo, dotado de tecnologia de ponta, monitorou as imagens de toda a área (interna e externa). Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR