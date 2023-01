A Central de Atendimento Único (CAU) da prefeitura de Volta Redonda não recebeu nenhuma ligação de reclamação sobre motos barulhentas entre a noite de sábado (31), e a madrugada deste domingo (1º), em Volta Redonda. É a primeira vez depois de muito tempo que a prefeitura fica sem receber ligações sobre o problema que ano após ano é denunciado por moradores.

Das 85 ligações recebidas sobre o ‘rolezinho’ no Natal, na madrugada do último domingo (25), nenhuma foi recebida durante o Réveillon pela central. “Vencemos uma batalha. Parabéns a todos os profissionais da Segurança Pública de Volta Redonda e aos cidadãos de bem que apoiaram as nossas ações e denunciaram as irregularidades do ‘rolezinho’. Vamos com tudo”, destacou o secretário da Secretaria de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e o projeto Segurança Presente trabalharam de forma integrada, entre os dias 18 e 25, com ações em vários bairros da cidade, onde recolheram 12 motos e cinco carros.

Sete motocicletas estariam, de acordo com denúncias, envolvidas no“rolezinho” na madrugada de Natal Elas foram encontradas nos bairros Vale Verde, no Complexo Vila Brasília, todas sem placas. A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).